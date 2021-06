Sociedade António Nunes candidata-se à presidência da Liga dos Bombeiros O antigo inspetor-geral da ASAE, António Nunes, atual candidato à liderança da Liga dos Bombeiros Portugueses, passou com a sua campanha de apresentação por Alcobaça. 27-05-2021 | PA A candidatura anunciou que quer valorizar e rentabilizar o conhecimento dos bombeiros, e recuperar a autonomia que perderam há duas décadas, tendo ainda deixado o compromisso de criação de um comando único de bombeiros com independência operacional.



Também a revisão dos modelos de financiamento das associações humanitárias de bombeiros serão alvo de atenção do candidato, que falou dos problemas de sobrevivência que os atuais protocolos assinados com o INEM, administrações regionais saúde e hospitais estão a provocar.



A criação de um estatuto que enquadre juridicamente um modelo que combine bombeiros voluntários e profissionais é a outra conquista prometida pelo candidato que falou da necessidade de haver um conjunto de equipas em todos os corpos de bombeiros que possam responder a uma primeira emergência.



As eleições para a presidência da Liga não têm ainda uma data certa, mas irão decorrer em outubro. António Nunes e António Carvalho, presidente da Federação Distrital de Lisboa da Liga dos Bombeiros, são candidatos ao mesmo lugar na Liga.

