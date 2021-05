Nazaré Cardeal-Patriarca de Lisboa visitou a Igreja de S. Gião em Famalicão da Nazaré O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, efetuou, no passado dia 23 de abril, uma visita informal à Igreja de São Gião, em Famalicão (Nazaré). 13-05-2021 | JL O edifício tem estado em obras de recuperação, encontrando-se a empreitada quase finalizada.



A aproveitar uma deslocação à Região, e após uma reunião da Vigararia Alcobaça-Nazaré, D. Manuel Clemente efetuou uma visita ao local “um dos mais antigos templos cristãos do território português e que, felizmente, manteve o essencial da construção. Tinha uma ligação forte à freguesia, onde ainda há memória da celebração litúrgica”.



“É um local que, do ponto de vista histórico, patrimonial e religioso para a população de Famalicão tem todo um significado, e eu só posso estar muito feliz com a recuperação de um lugar tão importante para a memória da zona e do país inteiro”, disse D. Manuel Clemente.



O edificado teve início na época da ocupação visigótica, e o investimento público de reabilitação do local teve como finalidade possibilitar a visita ao local, classificado de elevado interesse turístico, científico e académico.



A Igreja, localizada na Quinta de São Gião, na freguesia de Famalicão, é património classificado como Monumento de Interesse Nacional (nº2 do art.º 15 da Lei 107/01 de 8 de setembro). Insere-se numa exploração agrícola, adossado a outro edifício mais recente, a cerca de 600 metros do mar, numa língua de terra arável, entre o areal e uma encosta rochosa.



Ao longo dos últimos meses, e após diligências junto da tutela para travar a elevada degradação das infraestruturas metálicas que cobriam todo o Monumento, instaladas para permeabilização do edifício das condições climáticas adversas, foram sendo desenvolvidos os trabalhos com vista à preservação deste marco histórico.



A obra será alvo de uma cerimónia religiosa de inauguração e de bênção, em data a anunciar.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com