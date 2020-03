Reportagem sobre a Nazaré nos jornais britânicos The Guardian e The Observer A Nazaré será notícia numa das próximas edições The Guardian e The Observer, dois conceituados jornais londrinos, que fazem parte do Guardian Media Group. 06-03-2020 | JL O artigo, escrito pelo jornalista Tim Lewis, irá falar das mudanças na economia local e na vila piscatória provocadas pela aposta promocional nas ondas e desportos de mar, bem como pelos recordes mundiais pelas maiores ondas surfadas na Praia do Norte (Garrett McNamara, 2011; Maya Gabeira e Rodrigo Koxa, 2017), que catapultaram a espetacularidade do mar e os encantos naturais da terra, juntamente com a bravura dos atletas, internacionalmente.

A reportagem falou com várias entidades locais sobre as mudanças registadas após a notoriedade alcançada com as ondas gigantes. Walter Chicharro, Presidente de Câmara da Nazaré, é um dos intervenientes no artigo. Falou das ações realizadas pela Autarquia para projetar as marcas municipais e dos registos da economia local com um turismo mais dinâmico mais meses ao ano.

A notoriedade, o mar, o surf e a economia têm vindo a fazer notícia em várias plataformas informativas mundiais, entre as quais o 60 Minutos da CBS ou BBC Londres, e foram o tema escolhido para uma campanha promocional do Turismo de Portugal na Times New Square, uma das mais dinâmicas avenidas comercias de Nova Iorque.

