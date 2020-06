Alcobaça Tenda drive thru relocalizada no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Alcobaça A tenda drive-thru para rastreio ao Covid-19 passou a funcionar nas imediações do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Alcobaça, desde a semana passada. A alteração permitirá a realização do mercado das segundas-feiras, junto ao mercoalcobaça. 18-06-2020 | Paulo Alexandre A tenda dos testes serve as populações dos concelhos de Alcobaça e Nazaré. O regime de “drive thru” permite a utentes devidamente prescritos pelas autoridades locais de saúde ou pela linha de Saúde 24 realizar os testes sem sair da sua viatura. Após a prescrição médica dos exames, o utente deverá ligar para o número 262 925 610 para saber o dia e a hora da respetiva recolha. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

