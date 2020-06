Sociedade Bombeiros Voluntários da Nazaré celebraram 93 anos de existência. Os Bombeiros Voluntários da Nazaré celebraram, no passado dia 10, feriado nacional, os 93 anos de existência. A data não foi festejada como é habitual devido ao contexto atual, de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. 18-06-2020 | JL “Foi um aniversário diferente”, escreveu João Paulo Estrelinha, comandante dos voluntários que, na sua página de facebook, deixou os votos de parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Nazaré - Órgãos Sociais e Corpo de Bombeiros.

“São 93 anos de história com muitos momentos de glória e com uma enorme dedicação ao lema Vida por Vida”, escreveu, acrescentando: “infelizmente, e pelos motivos pandémicos que Portugal vive, não pudemos celebrar a data como desejaríamos. Ainda assim a sirene soou às 9h00, e não foram esquecidos aqueles que já partiram e em muito contribuíram para o desenvolvimento desta casa”.

O comandante da corporação deixou ainda o agradecimento pelo “empenho e entrega a todos os bombeiros, quer voluntários quer os assalariados, que mesmo em momentos difíceis como o que vivemos não viraram as costas à população e souberam dizer presente”.

João Paulo Estrelinha agradeceu, ainda, às entidades que colaboram com a equipa de voluntários

"À Direção da AHBVN, à Câmara Municipal, à Junta de Freguesia da Nazaré que fez uma doação monetária de 12.500€, na pessoa do seu Presidente João A. P. Formiga, à Junta de Freguesia de Valado dos Frades e à Junta de Freguesia de Famalicão que, igualmente, fizeram uma doação monetária a esta Associação. Estes apoios servirão para a aquisição de material de proteção individual de cada bombeiro/a para que continue a ser prestado um serviço de qualidade a toda a comunidade nazarena, e não só".

