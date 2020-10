Fotógrafos da Nazaré expõem no comércio tradicional da Rua Sub-Vila

A exposição que contempla fotografias dos diferentes lugares do concelho (Sitio, Praia, Pederneira, Valado dos Frades, Fanhais, Famalicão, Casal Mota, Campos da Cela) estará patente até dia 31 de outubro de 2020.Esta é uma das várias iniciativas que os comerciantes da Sub-Vila, pretendem realizar durante os próximos meses para dinamizar aquela zona da vila.“A primeira ação decorreu no dia do concelho, a 8 de setembro, e durante a passagem noturna da procissão de N. S. Nazaré, com decorações alusivas ao tema, e a participação do comércio das celebrações religiosas, manifestando a sua devoção”, explica Iara Martins.O objetivo dos comerciantes é levar mais pessoas à rua, e para isso marcaram o mês de outubro como o da fotografia, tendo convidado alguns fotógrafos a expor trabalhos seus sobre a terra nas montras, numa parceria com a Câmara, ACISN e Associação Marés de maio.“Gostaríamos de dinamizar mais a rua e criar eventos todos os meses para alcançar esse objetivo. Decorre a exposição, numa parceria com as várias entidades, durante o mês de outubro, e no passado dia 10 os fotógrafos participantes foram convidados a retratar esta artéria, e a sua dinâmica”.Recuperar algumas tradições, que fazem parte da história da dinâmica comercial da Sub-vila é uma das tentativas dos empresários e lojistas ali instalados.“Há uns anos, no mês de novembro, festejávamos a castanha e tínhamos, por essa altura, mulheres vestidas a rigor a vender as suas castanhas assadas. Queríamos retomar essa iniciativa. Para dezembro, a Nazaré Natal, também realizado há alguns anos, seria uma ideia a implementar, mas devido à pandemia, iremos tentar que as escolas participem através da criação de presépios e elementos alusivos à data com materiais reciclados”.

A Sub-Vila, uma das artérias comerciais da Nazaré, em tempos a mais dinâmica da sede do concelho, quer, ainda, aproveitar ideias que fazem sucesso noutros concelhos, como Águeda, e recriar “um toldo, como o de Águeda, mas sobre temas locais, convidando, para tal, os estudantes das escolas do concelho a puxarem pela imaginação e criarem ação que tornem a Rua atrativa e apelativa ao consumo, durante mais meses ao ano.

Para além do Mar é um roteiro fotográfico, integrado na 3º edição do evento “Nazaré, Marés de Maio, fortemente marcado pela Fotografia como veículo privilegiado para mergulhar por dentro das marcas, aspetos e peculiaridades de um território que vai muito para além das suas vertentes mais icónicas – as ondas, o mar, a praia, o promontório…A exposição pretende mostrar que o concelho vai para além do mar, sendo este, no entanto, a sua grande força, marca inalienável e insubstituível.Antti Sarkilahti e Gisela Barg, Cecília Louraço, José Luís Serrador, José Júlio Macatrão, Júlio Limpinho, Manuel Pinto e Sérgio Cardina partilham o seu talento e as suas fotografias nesta mostra.