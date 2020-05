Alcobaça Protocolo de apoio à aquisição de medicamentos alargado para famílias de rendimentos afetados pelo Covid-19 O Município de Alcobaça tem, desde o passado mês de março, ao dispor dos munícipes em situação de carência económica, o Cartão Abem: Rede Solidária do Medicamento. Este apoio é prestado a munícipes referenciados pela Ação Social Municipal no âmbito de um protocolo com a Associação Dignitude. 14-05-2020 | Paulo Alexandre A Rede Solidária do Medicamento tem por objetivo garantir o acesso ao medicamento em ambulatório por parte do cidadão que se encontre numa situação de carência económica, com doença crónica ou incapacitante e que o impossibilite de adquirir os medicamentos comparticipados que lhe sejam prescritos por receita médica.

Ao abrigo do Protocolo celebrado, no passado doa 3 de fevereiro, entre a Associação Dignitude e a Câmara Municipal de Alcobaça, cabe aos serviços de Ação Social da autarquia referenciar e reconhecer os beneficiários.

Para a obtenção do Cartão Abem, consideram-se beneficiários todos os elementos do agregado familiar, que residam há mais de 2 anos no concelho, e cuja capitação do agregado familiar seja inferior a 50% do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), ou seja, para o ano de 2020 considera-se elegível um per capita inferior a €219,41.

Na sequência da pandemia do Covid-19 a atribuição será agora alargada, pelo período de três meses, a todos munícipes que tenham sofrido uma redução significativa dos seus rendimentos.

“Este cartão é de extrema relevância para as pessoas do concelho em situação de carência económica e será agora atribuído também às famílias cujo rendimento foi afetado pela pandemia. Neste contexto difícil, é nosso dever ajudar quem mais precisa”, realça o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Inácio.

Para obter mais informações contacte o serviço de Ação Social através do número: 262 580 899 ou por e-mail: acao.social@cm-alcobaca.pt

Este cartão resulta do trabalho do programa solidário concebido e implementado pela Associação Dignitude, em parceria Cáritas Portuguesa e Plataforma Saúde em Diálogo, do setor social e a Associação Nacional das Farmácias e Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica do setor da saúde.

