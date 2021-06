Cultura videoclip promocional de novo trabalho dos The Lunar Souls filmado na Nazaré O videoclip do álbum de estreia dos The Lunar Souls foi gravado na Nazaré no concelho da Nazaré, entre a zona circundante da Praia de Norte e a Serra da Pescaria/Praia do Salgado, num trabalho realizado por Leonardo Batista. 27-05-2021 | JL Os The Lunar Souls lançaram-se em 2017 como uma banda de covers, duo acústico de voz (Tatiana André) e guitarra (Miguel Carepa).



Decidiram produzir o primeiro álbum de originais, “9”, em inglês, em 2019, enquanto viviam em Londres,



O tema, leve e alegre, faz parte do primeiro álbum dos Lunar Souls, intitulado de “9”, estando o álbum a ser gravado e misturado na totalidade no home-studio da banda. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com