Política Entrevista com Victor Guttierrez candidato do CDSPP ..."só se fixam pessoas com oportunidades de emprego e condições de terem uma habitação condigna..." 23-09-2021 | Região da Nazaré: Por que razão decidiu avançar com uma candidatura à Câmara Municipal da Nazaré?

Victor Guttierrez: Candidato-me imbuído de um sentido de cidadania e dever cívico e acendo ao pedido do meu Partido, pois só a nossa intervenção na causa publica pode promover progresso. Porquê a Nazaré para governar para as pessoas, com as pessoas e pelas pessoas visando melhorar a sua qualidade de vida, encontrando soluções e dando respostas aos seus anseios.



Região da Nazaré: O que acha que o executivo da Câmara (PS) deixou por fazer nestes oito anos à frente do município da Nazaré? Quais as propostas mais relevantes que pretende fazer nos próximos quatro?

Victor Guttierrez: Certamente que o atual Executivo deixou muitas coisas por fazer nos últimos 4 anos, contudo devido ás dificuldades financeiras que é castrador de políticas de investimento, acredito que fez o que estava ao seu alcance mediante as suas opções políticas e visão para o concelho, acrescendo o facto de praticamente nos últimos 2 anos, ter sido confrontado com esta pandemia que ninguém esperava, vindo trazer a nu bastantes dificuldades sociais e económicas que certamente teve que fazer frente.



Região da Nazaré: Estamos ainda a viver uma pandemia. Avizinham-se tempos muito difíceis, com uma crise económica. O que pretende fazer na área social, no concelho, para ajudar as pessoas e as empresas?

Victor Guttierrez: Com o CDS-PP, certamente tomaríamos outras opções, como Partido humanista que somos e muito cravado na nossa matriz, a nossa preocupação principal seriam as Pessoas.

É nesse sentido que se formos eleitos no próximo dia 26, a nossa primeira preocupação são as pessoas, tomando medidas para mitigar o flagelo social que se abateu, característico de 1 território cujo a sua economia está muito dependente do Turismo, dai, a nossa primeira medida e porque o Natal se aproxima, será canalizar as verbas referentes aos eventos que se não realizaram, e distribui-las pelos munícipes, na forma de cheque oferta a ser utilizado no comercio local.



Região da Nazaré: O que pretende fazer para fixar a população no concelho da Nazaré e captar empresas e indústria? E para valorizar o comércio tradicional?

Victor Guttierrez: Teremos uma política de promoção de habitação social e arrendamento a preços controlados, não na Nazaré, mas no interior do concelho, pois só assim poderemos fixar pessoas, como? Com contratos programa com imoveis devolutos, promovendo a sua recuperação e posterior arrendamento a preços controlados.

A criação de um parque de autocaravanas, é um turismo que nos interessa, ajuda o comercio local, e facilita com a resolução do caos que é o transito e o estacionamento no centro da Nazaré.

A criação de um parque de autocaravanas, é um turismo que nos interessa, ajuda o comercio local, e facilita com a resolução do caos que é o transito e o estacionamento no centro da Nazaré.

Enfim, são alguns exemplos que pretendemos implementar, mas dada as caraterísticas desta candidatura, só depois do dia 26 e chamando os Nazarenos a prenunciarem-se e a participar ativamente no desenvolvimento da Nazaré, iremos eleger as melhores medidas, mas sempre condicionadas a uma gestão criteriosa do orçamento.

