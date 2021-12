Nazaré Natal celebrado com presépios de artesãos locais Duas grandes exposições de presépios marcam esta quadra na Nazaré, e que são um percurso pelas tradições locais de celebração desta data. 17-12-2021 | JL Cumprindo a tradição, o Grupo Etnográfico Danças e Cantares da Nazaré, comemora esta quadra festiva com os seus presépios tradicionais, que ficarão expostos no Centro Cultural da Nazaré de 18 de dezembro a 9 de janeiro.



Na Gare do Ascensor (Sítio, Nazaré) estará visitável até meados de janeiro o presépio de Custódio dos Santos. A instalação, elaborada por este antigo colaborador do Município da Nazaré, já conta com mais de 1200 peças.



Por todo o concelho, particularmente nas rotundas, principais vias de circulação, e estradas onde se localizam comércio e serviços, está ligada a iluminação de natal, um investimento que ronda os 70 mil euros do Município da Nazaré. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com