Sociedade Campanha de Sensibilização para os Benefícios da Esterilização de animais de companhia cães e gatos CMA/DGAV O Município de Alcobaça associou-se à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) na promoção de uma campanha de sensibilização que pretende informar a população sobre os benefícios da esterilização de animais de companhia (cães e gatos). 13-05-2021 | PA A esterilização é uma forma de cuidar do seu animal de companhia que ajuda a evitar fugas, gravidezes indesejadas, doenças e outras infeções, contribuindo simultaneamente para o aumento de esperança média de vida dos animais.

A esterilização constitui uma das principais estratégias de controlo de natalidade no caso de abandono de animais de estimação, já que ajuda a reduzir o número de grandes ninhadas e, por conseguinte, o número de animais abandonados. Trata-se de um procedimento cirúrgico que diminui vários riscos ligados à saúde, proteção e bem-estar dos animais.

Nos últimos dois anos, através do Centro de Recolha Oficial de Animais do Município de Alcobaça / CROAMA, a Câmara de Alcobaça, realizou a esterilização de 341 animais, entre 132 cães e 209 gatos, estes últimos no âmbito da Campanha CED (Capturar, Esterilizar e Devolver) relativa a gatos de colónias. Esta ação foi desenvolvida, em 2020, em parceria com a Associação de Proteção Animal local - Grupo de Amigos Peludinhos de Alcobaça/ GAPA através de celebração de protocolo.

Com esta campanha, a Câmara promove o controlo da população animal com menos cães e gatos a circularem sem dono no espaço público, bem como proporciona uma melhoria da saúde pública (os animais errantes são potenciais portadores de doenças), e tem em conta o bem-estar animal, retirando da rua, tratando e encaminhando os animais vadios para adoção.

Todos os dados relativos à Gestão Técnica do Centro de Recolha Oficial são de registo mensal obrigatório em plataforma da Direção Geral de Alimentação e Veterinária/ DGAV e são divulgados por esta em relatório anual publicitado no site municipal.

Esta campanha de sensibilização da população é também uma forma de alertar para o grave problema da sobrepopulação de cães e gatos e para a tomada de consciência cívica de todos os que têm animais de companhia para que os esterilizem, evitando a reprodução excessiva e atenuando, deste modo, o abandono dos animais e os subsequentes problemas de saúde pública.

