Nazaré Através do telemóvel vai conseguir reservar um lugar na praia da Nazaré O projeto Boser, nascido na Startup de Leiria, vencedor regional da competição de startups promovido pelo Tourism Explorers em novembro de 2020, vai permitir reservar um lugar na praia, através de uma aplicação móvel. 27-05-2021 | JL Em nota de imprensa, a Boser anunciou que obteve interesse da totalidade dos concessionários da praia da Nazaré para implementação e uso no próximo verão.



Serão mais de 1300 lugares de praia disponíveis para reserva antecipada via aplicação, refere a nota.



“Estamos a trabalhar apenas com concessionários privados, e isto quer dizer que a concessão tem de ser o aluguer tradicional de barradas ou toldos. Nós estamos a digitalizar esta reserva. E a pessoa que está em casa, quer ir à praia, faz questão de uma barraca e não quer andar à procura de lugar, acede à plataforma online, reserva e paga a diária que o concessionário pede. Ao chegar à praia terá que fazer o check-in, necessário para o concessionário saber onde está o cliente”.



Os criadores e fundadores da Boser, Sérgio Martins, com a VOID Software e a FastMP, acreditam que esta é uma “solução adaptável às praias, espaços públicos ou eventos, conjugando as regras de segurança face à pandemia, com o fornecimento de múltiplos serviços através de uma plataforma simples, segura e prática”.



A aplicação funciona através do mapeamento das barracas, toldos ou chapéus disponíveis em cada concessionário aderente, ficando essa informação disponível online, acessível no telemóvel ou em computador, permitindo a visualização em tempo real da ocupação dos lugares e a possibilidade de fazer a reserva antecipada dos lugares pretendidos.



Cada praia terá um conjunto de lugares marcados de acordo com todas as conformidades de distanciamento e higiene. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com