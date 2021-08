Ocorrências Apreensão de 640 quilos de pescada A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu no dia 30 de junho, 640 quilos de pescada, com o valor estimado de 6 400 euros, no concelho da Nazaré. 23-07-2021 | JL No âmbito de uma ação de fiscalização ao transporte de pescado, os militares da Guarda verificaram que este não possuía a medida regulamentar de venda, o que resultou na sua apreensão.



Foi identificado um homem de 41 anos e elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37 500 euros.



A pescada, depois de verificadas as suas condições para consumo humano, foi entregue a instituições de solidariedade social.



A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso. O pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiossanitário foi entregue a várias instituições de solidariedade.

Agradecemos desde já a sua colaboração

