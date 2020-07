Alcobaça Câmara Municipal de Alcobaça apela ao Governo para testar trabalhadores sazonais da apanha da fruta A aproximação da grande época de apanha da maçã e pêra levou a gestão da Câmara de Alcobaça a apelar à administração Central para testar trabalhadores sazonais à Covid-19. 09-07-2020 | Paulo Alexandre “Estamos a aproximar-nos da época da tradicional apanha da fruta, período no qual afluem para o concelho de Alcobaça e para toda a região Oeste de um modo geral, milhares de trabalhadores oriundos de vários países

africanos e asiáticos com hábitos e costumes diferentes dos nossos”, explica Paulo Inácio, presidente de Câmara de Alcobaça.

Ainda de acordo com o autarca “estes trabalhadores são captados por empresas de trabalho temporário que não lhes garantem as melhores condições de habitabilidade e de salubridade, situação que cria um risco acrescido de propagação do Covid-19 no nosso território”.

“As autoridades têm o dever de acautelar este cenário, com a realização de testes a estes trabalhadores”.

