Educação Ano letivo começa esta semana com adaptações dos estabelecimentos à nova realidade O próximo ano letivo, que arranca a 17 de setembro nos estabelecimentos da rede pública de ensino do concelho da Nazaré, vai ter aulas presenciais e irá funcionar com novas regras devido à pandemia do novo coronavírus. 17-09-2020 | JL Os alunos dos Jardins de Infância, Escolas de Ensino Básico de Famalicão, Centro Escolar de Valado dos Frades e Nazaré e Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio retomarão as aulas na próxima semana, num ambiente ajustado às normas de segurança e higiene, que visam evitar focos de contágios e controlar a propagação da doença.

Entre as novas regras está o encurtamento das pausas entre períodos, a obrigatoriedade de uso de máscara por professores e alunos e o distanciamento nas salas de aula de acordo com as normas da DG saúde.

Na escola sede de agrupamento, que reúne o 2º e 3º ciclos e ensino secundário, num total de 700 alunos, divididos por 35 turmas, foram instaladas 5 novas salas de aula para que cada turma fique afeta a uma sala de aula até ao final do ano letivo.

“Preparamo-nos para iniciar um novo ano letivo, que se espera vir a correr da melhor forma, mas com todas as precauções. A experiência que as escolas e a sua comunidade educativa (professores, funcionários, alunos e encarregados de educação) viveram nos últimos meses será útil, para a eventualidade de voltarmos a algum tipo de confinamento”, diz Manuel Sequeira, Vice-Presidente da Câmara.

De acordo com o responsável pela Educação na Câmara, foram tomadas todas as medidas, de acordo com as indicações das Autoridades de Saúde, para permitir o regresso dos alunos com “a maior tranquilidade e segurança”.

Durante o verão, foram realizadas diversas reuniões de trabalho, de forma bastante exaustiva, com os pais e agrupamento de escolas, para preparar este regresso à escola.

