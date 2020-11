Ocorrências Homem detido em Alcobaça por agressões à mãe e ao padrasto Um homem de 44 anos foi detido por agressões à mãe ao padrasto, no passado dia 19 de novembro. 26-11-2020 | Paulo Alexandre Em comunicado, a PSP de Alcobaça, revela que a detenção ocorreu em flagrante delito, pelas 19h00, depois dos agentes terem sido chamados para uma ocorrência de desavenças familiares.

A PSP explica ter sido chamada para uma ocorrência de desavenças familiares e que, “ao chegarem ao local (os agentes) ouviram gritos aflitivos, provenientes da residência das vítimas”.

“Aproveitando uma porta que estava aberta, entraram na casa, no momento em que o suspeito estava a agredir a mãe, sendo imobilizado de imediato”, refere a mesma nota.

Posteriormente, os agentes “verificaram que o padrasto também tinha sido violentamente agredido pelo mesmo homem”.

O suspeito vai ser presente ao Tribunal de Alcobaça para primeiro interrogatório.

