Economia DECO Ribatejo e Oeste: Alerta sobre falsos profissionais de saúde e operadores de telecomunicações Em plena crise de saúde pública há quem se esteja a aproveitar da fragilidade social e da vulnerabilidade de alguns cidadãos para colocar em prática esquemas fraudulentos. 24-03-2020 | DECO O público-alvo destes esquemas são essencialmente os mais idosos, que vivem sozinhos ou em zonas mais isoladas, pois são aconselhados a permanecer em casa, acabando por ficar ainda mais isolados.

A Deco Ribatejo e Oeste pretende alertar os consumidores para falsos profissionais de saúde e de operadoras de telecomunicações que se dirijam à vossa casa e que pretendem fazer um rastreio ao Covid-19 ou oferecer serviços de telecomunicações.

O objetivo desta abordagem é burlar e enganar os cidadãos, por isso é lançado um apelo aos consumidores para que não abram a porta de sua casa a indivíduos que não apresentem uma identificação da autoridade que representam.

Alertamos que nem os profissionais de saúde, nem os funcionários das operadoras de telecomunicações se dirigem a casa dos cidadãos.

Apesar de neste momento o atendimento presencial se encontrar suspenso, caso tenha algum conflito de consumo pode continuar a contar com o apoio da DECO RIBATEJO E OESTE.

O apoio jurídico decorre de segunda a sexta-feira no horário das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. Pode entrar em contacto connosco através do nosso endereço eletrónico: deco.ribatejoeoste@deco.pt e/ou através do seguinte contacto telefónico: 961 734 186.

