Sociedade Requalificação dos Espaços Exteriores da antiga Escola Primária de Fanhais O mais recente parque infantil do concelho da Nazaré, localizado em Fanhais, na freguesia da Nazaré, foi requalificado e já se encontra ao serviço da povoação. 22-04-2021 | JL A obra, que serviu para requalificar o antigo recreio da Escola Primária, teve o valor de adjudicação de 95.140,90 €, disponibiliza novos equipamentos num espaço central da localidade, dedicado a momentos de diversão e socialização.



O projeto de Execução da “Requalificação dos Espaços Exteriores da antiga Escola Primária de Fanhais”, com uma área total de 1954m2, situados numa zona praticamente plana, com orientação Sudeste, visou reaproveitar um espaço sem funções desde a construção do novo Parque Escolar da Nazaré, onde se concentraram os recintos escolares, que levaram à alteração da utilização dos espaços exteriores das antigas escolas primárias do Concelho.



“Os antigos recreios escolares deixaram de ter a função para a qual foram projetados, havendo, por isso, a necessidade de lhes atribuir novas funções”, explica o vereador da Câmara, Salvador Formiga.



Integrado no Projeto autárquico de Reabilitação dos Espaços de Jogo e Recreio existentes no Concelho, a Câmara Municipal pretende continuar a criar novos espaços de desporto, recreio e lazer, modernos e inclusivos, para toda a população, criando e devolvendo à população um espaço renovado e acessível, de recreio e lazer para as várias faixas etárias.



Em Fanhais, pelas próprias características do espaço e da sua envolvente, a proposta de intervenção desenvolveu-se no sentido de valorizar todo o espaço de recreio em causa, tornando-o acessível, seguro e estimulante.



O desenvolvimento da intervenção atendeu às características do espaço e a sua envolvente marcadamente rural, bem como às necessidades das várias faixas etárias da população.



O espaço possui, atualmente, um número considerável de árvores que fornecem sombra, pavimentos semipermeáveis, para a drenagem natural das águas pluviais, com calçada de cubos de calcário – que envolve o antigo edifício da escola primária e a entrada no espaço a partir da zona da Associação dos amigos de Fanhais, e o saibro argamassado com cal, na área de jogos tradicionais. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com