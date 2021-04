Educação Sarjetas das escolas vão ter mensagem sobre a gravidade da incorreta deposição dos resíduos O projeto educativo Eco-Escolas e a Câmara Municipal lançaram um desafio aos alunos que frequentam a rede pública de ensino básico do concelho da Nazaré que consiste em alertar a comunidade atos incorretos que poluem o mar. 22-04-2021 | JL Quatro turmas do 2º ano dos Centros Escolares da Nazaré e de Valado dos Frades aceitaram participar na iniciativa “O mar começa aqui” e criaram desenhos/maquetes relacionadas com a mensagem. A ideia vencedora de cada turma será pintada na sarjeta das escolas no mês de junho.



A ação pretende alertar para a importância das sarjetas de passeio como dispositivos de entrada de fluxos de água, dado que garantem o acesso das águas pluviais às redes de drenagem. Apesar disso, são, frequentemente, objeto de deposição de resíduos, quer decorrentes do arrastamento das águas da chuva, quer decorrentes da atividade humana, tais como óleos alimentares, garrafas, beatas.



Compete às autarquias assegurar a provisão do serviço de gestão de resíduos urbanos no seu território, garantindo a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros à superfície, bem como alertar e sensibilizar a população para as consequências da incorreta deposição dos resíduos nos ecossistemas terrestres e ecossistemas marinhos.

Agradecemos desde já a sua colaboração

