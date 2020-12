Desporto Nazaré será anfitriã de etapa do Arena 1000 de Balonmano Playa nos próximos 3 anos A Praia da Nazaré será a sede de uma etapa do maior evento de andebol de Espanha, o Arena 1000 de Balonmano Playa, em 2021, 2022 e 2023. 17-12-2020 | JL A prova pertencente ao Circuito Arena Handball Tour 2021 deverá realizar-se nos meses de junho ou julho, em data a definir, com a participação de equipas espanholas, portugueses e de outras nações, nas categorias femininas e masculinas, nos escalões sénior, juvenil, cadete, infantil e alevín.



O Protocolo entre a Federação de Andebol de Portugal, a Federação Espanhola de Andebol e a Câmara da Nazaré foi aprovado em reunião do executivo.



Recentemente, a Federação de Andebol de Portugal (FAP) e a Real Federación Española de Balonmano (RFEB) assinaram, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), um protocolo com vista à apresentação, em maio de 2021, de uma candidatura conjunta à organização do Campeonato da Europa de Andebol de 2028.



A vontade de concretizar uma candidatura ibérica de sucesso passou pela Nazaré, o local onde se realizou a segunda reunião preparatória desta ação.



A Nazaré fará parte do Projeto, no qual estão presentes Portugal e Espanha, com o objetivo de acolher o Campeonato da Europa em 2028.



Em declarações ao Comité Olimpico, Miguel Laranjeiro disse que “a pandemia mostrou que vivemos todos no mesmo planeta, deste modo, temos que juntar vontades, forças e energias. A conjugação de vontades e de esforço entre as duas federações tem vários objetivos, que envolvem muito trabalho, e queremos que esta candidatura seja vencedora. É a primeira vez que Portugal e Espanha se juntam numa candidatura a um evento desta dimensão e estou certo que teremos uma apresentação vencedora no mês de Maio”.



O dirigente desportivo adiantou que “já passou muito tempo desde que não trabalhávamos em conjunto com o nosso país irmão, que é Portugal, no entanto, o objetivo não é apenas chegarmos ao EHF Euro 2028, mas evoluirmos em conjunto, na arbitragem, formação, andebol de praia, seleções nacionais e no lançamento de uma SuperCopa Ibérica, onde possam competir as melhores equipas espanholas e portuguesas. Sinto-me feliz e orgulhoso por realizar um sonho, que é trabalhar em conjunto com um país que consideramos nosso irmão.” Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com