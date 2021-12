Nazaré Social-democratas preocupados com estimativas do FAM face à redução da dívida da Câmara A vereadora do PSD na Camara da nazaré, Fátima Duarte, manifestou preocupação com Parecer Prévio relativo à proposta de Orçamento Municipal para 2022 do FAM – Fundo de Apoio Municipal. 17-12-2021 | JL Para a social-democrata “são sinais preocupantes”, acrescentando que o FAM terá alertado para o Orçamento de 2022 que não irá contribuir para a redução da divida.



“A Câmara deveria estar a criar excedentes orçamentais para ir reduzindo os rácios da divida, mas segundo o relatório do FAM isso não está a acontecer”, tendo o Fundo estimado que “a Câmara leve mais 9 anos a chegar ao equilíbrio financeiro. Enquanto não o alcançar, não consegue baixar impostos aos munícipes,” alerta a vereadora na oposição.



A social-democrata refere que o relatório de contas da Câmara Municipal relativo ao 1º semestre de 2021 ”tem uma demonstração de resultados por natureza negativo em 216 463€, também, os resultados financeiros no final do 1º semestre são negativos no montante de 248 111€, acompanhado por um aumento constante com despesas com pessoal, bem como, o aumento da receita de 13,1% versus um aumento da despesa de 22%, que são o espelho da minha preocupação e do relatório do FAM quanto ao OM para 2022 que continua neste sentido”. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com