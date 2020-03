Regional Turismo Centro de Portugal lança campanha de esperança “Haverá Tempo!” Campanha apela aos portugueses para que fiquem em casa, dando nota de que "haverá tempo" para conhecer ou regressar ao Centro de Portugal, que estará à sua espera quando a epidemia de COVID-19 doença for debelada. 24-03-2020 | JL Campanha tem como base filme e imagens nas redes sociais.

O Turismo Centro de Portugal lançou a campanha “Haverá Tempo!”, na qual aponta caminhos para um futuro próximo, pós-pandemia COVID-19. A campanha apela aos portugueses para que fiquem em casa, dando nota de que "haverá tempo" para conhecer ou regressar ao Centro de Portugal, que estará à sua espera quando a doença for debelada.

A campanha tem como plataformas principais um vídeo (disponível em https://youtu.be/3ur9_SDvGDE) e imagens nas redes sociais, acompanhados da hashtag #haveratempo, entre outras.

O texto que acompanha o vídeo sintetiza uma mensagem de esperança: “São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Acreditar que podemos, que venceremos. Haverá tempo para voltar a dar asas aos nossos sonhos, de abraçar quem amamos, de sorrir sem sombras. Haverá tempo para recomeçar, para viajar, para correr, para voar. Voltar a sentir e vibrar, ao sabor do vento, do sol, da chuva. Haverá tempo para navegar e para voltarmos a estar juntos. Até lá, ficaremos em casa. E como um todo, um só, venceremos”.

Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, realça a importância de se passarem mensagens positivas numa situação de emergência como a que atravessamos. "Com esta campanha, associamo-nos ao enorme esforço do país na sensibilização de todos. E também na criação de esperança, tão necessária nos dias que vivemos. Sabemos que as pessoas e as empresas enfrentam desafios extremamente duros, mas acredito na humanidade e na força do povo português. Somos resilientes e unidos seremos capazes de ultrapassar este capítulo difícil da nossa história. Acredito, verdadeiramente, que 'haverá tempo'", considera. "O Turismo de Centro de Portugal continua, como sempre, disponível para apoiar empresas e empresários e todos os que necessitem, em particular num momento tão delicado como este", acrescenta.

