Desporto Começou o período de espera para o Nazaré Tow Surfing Challenge Iniciou-se, na passada segunda-feira, dia 1 de novembro, o período de espera, que se prolonga até 31 de março, do campeonato Nazaré Tow Surfing Challenge, evento da WSL com a coorganização da Câmara Municipal. 05-11-2021 | JL Para o dia do evento, são esperados os maiores big riders do mundo na Praia do Norte, depois da pausa no ano passado devido à pandemia da Covid-19.



A qualquer momento pode haver ação, basta que o canhão desperte e emita as condições ideais para a organização acionar o espetáculo na água.



Para os próximos dias são esperadas revelações sobre o Nazaré Tow Surfing Challenge, como o formato ou os surfistas convidados.



Para ajudar à visualização do campeonato à distância, a beach cam anunciou novas parcerias com vista à cobertura das movimentações em água pelos big riders.



Estarão instalados três Live Cams para oferecer uma perspetiva totalmente inovadora, com a ajuda da tecnologia de ponta. “A oferta é complementada com a transmissão de imagens em direto da Baía e de um outro plano da Praia do Norte”, refere a marca do Município da Nazaré.



