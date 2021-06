Desporto Responsáveis pelo desporto em Moçambique realizam visita de trabalho à Nazaré Gilberto Mendes, secretário do Estado de Desportos e Cláudio Pinto, embaixador das Seleções Nacionais de Futebol de Moçambique, efetuaram, no dia 2 de junho, uma visita à Nazaré e às suas infraestruturas desportivas, nomeadamente ao Estádio do Viveiro – Jordan Santos. 17-06-2021 | JL A dinâmica e experiência da Nazaré na organização de eventos internacionais de desporto, a avaliação de futuras colaborações e a preparação do CAN 2022, que irá decorrer em Moçambique, estiveram na origem desta visita de trabalho ao local que acolheu o estágio de preparação da Seleção Moçambicana para o Campeonato Africano das Nações, de onde alcançou, no passado fim de semana, o passaporte para Campeonato do Mundo de Futebol de Praia 2021, a disputar na Rússia.



Atualmente, decorre o estágio da seleção nacional sénior feminina de andebol de Angola efetua o seu estágio de preparação para o CAN 2021 na Nazaré.



Em dezembro do ano passado foi a vez de Cabo Verde realizar a sua preparação nos equipamentos da Nazaré, dessa vez para o mundial sénior de andebol masculino, que se realizou em janeiro, no Egipto.

