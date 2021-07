Sociedade APFCAN está a contratar um Engenheiro Florestal para trabalhar na Nazaré e Alcobaça A APFCAN – Associação de Produtores Florestais dos Concelhos de Alcobaça e Nazaré está a contratar um Engenheiro Florestal para trabalhar em Alcobaça e Nazaré. 02-07-2021 | JL A associação, com mais de 15 anos de experiência no sector florestal, tem como área de actuação a zona Oeste, particularmente os concelhos de Alcobaça e Nazaré e limítrofes. As suas principais atividades são a defesa e representação dos produtores florestais e o apoio técnico à gestão das explorações florestais.



O profissional a contratar terá entre as suas principais funções o levantamento cartográfico, elaboração de pedidos de licenciamento (RJAAR), apoio a processos de certificação florestal (adesão e monitorização), acompanhamento de trabalhos de Sapadores Florestais, incluindo trabalho de campo, de gabinete e utilização de tecnologias digitais de informação.



Perfil desejável:Formação Académica Superior em Engenharia Florestal, carta de condução, capacidade de organização, método e rigor, com orientação para os resultados, capacidade de trabalho em equipa, bons conhecimentos de Sistema de Informação Geográfica (SIG – Preferencial), bons conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Office).



Condições oferecidas:Remuneração de acordo com a experiência e formação e

integração numa equipa dinâmica e profissional.

Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com