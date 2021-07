Desporto Piscinas Municipais encerram em julho para manutenção O sistema de abastecimento, circulação e aquecimento da água das Piscinas Municipais da Nazaré vai ser melhorado. 02-07-2021 | JL As aulas de natação, hidroginástica e a atividade de horário livre irão ser transferidas para a piscina do Centro Escolar da Nazaré, de 3 a 15 de julho, para que possam ter lugar as obras de manutenção no edifício municipal.



Otimizar a eficiência energética das piscinas municipais cobertas e, ao mesmo tempo, melhorar o conforto dos utilizadores são os motivos de mais uma intervenção.



As piscinas funcionam 11 meses consecutivos, sempre com bastante afluência e consumos energéticos correspondentes à forte utilização e manutenção contínua do tanque e balneários.



O edifício tem, por isso, vindo a ser alvo de diversas intervenções destinadas a melhorar o funcionamento, nomeadamente ao nível do isolamento, reduzindo-se as perdas energéticas, e com a instalação de nova caixilharia nos balneários bem como de vários melhoramentos do exterior do edifício.

