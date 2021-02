Alcobaça A Câmara de Alcobaça vai apoiar os Lares e IPSS em 200 Mil Euros A Câmara de Alcobaça prepara-se para apoiar as IPSS com 200 mil euros destinados a fazerem face a despesas inesperadas com a pandemia. 04-02-2021 | PA A autarquia anunciou, ainda, um Regulamento destinado a ajudar desempregados, cujo rendimento seja inferior ao salário mínimo nacional, e o comércio tradicional, quando reabrir.



As ideias serão debatidas na próxima Assembleia Municipal, que decorrerá em fevereiro, explicou Paulo Inácio, presidente da Autarquia.



“Para além de outros apoios extraordinários, este regulamento para as IPSS destina-se a apoiar nos gastos com aquisição de máscaras, higiene, transportes, subsídios e horas extraordinárias com pessoal, que provocaram o aumento de despesas adicionais nestas instituições”, esclareceu Paulo Inácio.



Quanto aos apoios a desempregados, já foi enviado o projeto de regulamento à CCDR LVT para aferir questões jurídicas e da legalidade da sua aplicabilidade.



Se for autorizado será operacionalizado “através das compras no comércio tradicional, quando este estiver aberto, ajudando o comercio tradicional, ao mesmo tempo que pretende apoiar quem está desempregado, e a receber abaixo do salário mínimo”



Para além destas ajudas extraordionárias, há ainda a linha verde da Oestecim, a que devem recorrer famílias e empresas, destinada a sinalizar e apoiar para apoio que necessitem (800 100 231).

