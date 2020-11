Nazaré Câmara mantém cemitério aberto nos dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro com reforço das regras de utilização Os dias 30, 31 de outubro e 1 de novembro, o feriado dedicado a Todos os Santos e Mártires, serão vividos de forma diferente devido à pandemia do novo coronavírus. 29-10-2020 | JL A Câmara da Nazaré adotou várias medidas para a frequência dos cemitérios, de modo a evitar possíveis ajuntamentos no Dia de Todos os Santos e suster à propagação da COVID-19, que passam por manter abertos estes espaços, reforçando algumas ações de segurança.

Assim, para a utilização e frequência do Cemitério da Pederneira (Nazaré) é obrigatório:

Uso obrigatório de máscara facial, cobrindo a boca e o nariz,

Manter a distância social de 2 metros, dentro do cemitério,

Máximo de 50 pessoas no Cemitério, incluindo, nos funerais,

Máximo 15 pessoas por funeral,

Máximo de 2 pessoa por campa,

Permanecer no cemitério o tempo máximo de 45 minutos,

Proibição de ajuntamento de pessoas no interior do cemitério,

Usar utensílios de limpeza próprios e recolha dos mesmos o final da visita,

Proceder à lavagem frequente das mãos e cumprir a etiqueta respiratória.

Para garantir o cumprimento das indicações, foi definida a entrada e saída do cemitério por portões diferentes, os quais terão a vigilância de Seguranças Privados. No interior do cemitério, para além dos seus funcionários, estará presente um elemento da Segurança, cuja função será a de assegurar o cumprimento dos distanciamentos e o tempo de permanência no local.

No âmbito das medidas de segurança, os sanitários encontrar-se-ão encerrados, e não será autorizada a venda de flores às entradas do cemitério, no sentido de evitar ajuntamentos de pessoas. A cada entrada/saída do espaço é disponibilizado álcool gel.

"Seria desejável que as pessoas deslocassem ao cemitério para prestar a sua homenagem a entes queridos, preferencialmente, nos dias anteriores a estas datas, evitando, dessa forma, ajuntamentos, que são legalmente desaconselhados neste período que vivemos. Reforço que não será permitida a entrada no cemitério para além do limite estipulado assim como não será permitido o ajuntamento de pessoas junto aos portões", diz Regina Piedade, vereadora na Câmara da Nazaré.

