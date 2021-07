Economia Ohai Nazaré tem a piscina mais alta da Europa feita de contentores marítimos O resort Ohai, da Nazaré, abriu um novo complexo de piscinas ecológicas constituído por uma combinação de vários contentores. 02-07-2021 | JL A piscina mais alta está a seis metros de altura e faz o efeito de cascata sobre as restantes que estão ligadas, embora a diferentes níveis e posições.



Os equipamentos têm aberturas transparentes que permitem ao utilizador mergulhar e observar a natureza em seu redor.



A nova proposta utiliza contentores marítimos, tinta ecológica, iluminação LED de baixo consumo, paletes provenientes da reciclagem de plásticos dos oceanos e vidros de baixa emissividade.



O acesso aos novos espaços é feito através de turnos de duas horas, previamente reservados no dia do check in, e mediante disponibilidade.



Para além da novidade das piscinas, a animação diária, o bar de refeições rápidas junto às piscinas e novas opções de refeições nos dois restaurantes são outras ofertas deste equipamento que, até 15 de setembro, promete animação para crianças e adultos, dia e noite, com insufláveis, torneios de padel, jogos tradicionais e workshops ecológicos. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com