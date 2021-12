Alcobaça Obras no edifício que vai acolher Museu da Rádio As obras de requalificação do espaço que irá acolher o Museu da Rádio, em Alcobaça, começaram, devendo prolongar-se por um período de seis meses. 17-12-2021 | Paulo Alexandre As instalações, localizadas no centro histórico, junto ao posto de turismo, serão transformadas “num espaço atrativo para a cidade”, explica o presidente da Câmara, Herminio Rodrigues.



A intervenção avançará em duas fases. A primeira está já em curso.



O Museu da Rádio irá potenciar um vasto e valioso espólio de “máquinas falantes” que constituíam a coleção pessoal de José Madeira Neves, antigo funcionário da Emissora Nacional. O “Espólio Coleção Madeira Neves – Casa das Máquinas Falantes” foi adquirido pelo Município, em maio de 2009, pela mão do então presidente da Câmara Municipal, Dr. Gonçalves Sapinho, ao colecionador natural da Cela. Ao todo são mais de 5000 peças, equipamentos técnicos de radiodifusão e de telecomunicações – rádios, telefones, gravadores, microfones, caixas de música, fonógrafos, gravadores magnéticos e grafonolas.



A nova infraestrutura museológica do concelho de Alcobaça será instalada junto ao Mosteiro de Alcobaça, nos antigos armazéns Vazão, espaço adquirido pela Câmara Municipal em 2015. O de Madeira Neves contém peças raras e únicas no contexto internacional.

