Nazaré Urgências de Saúde podem ter horário alargado no novo centro de saúde A chegada do verão num contexto de combate à pandemia da Covid-19 e a perspetiva de aumento de pessoas na praia da Nazaré até ao final do mês de agosto levou a que alguns habitantes manifestassem preocupação relativamente às respostas dos serviços de saúde. 09-07-2020 | JL Ao Região da Nazaré chegaram as preocupações de alguns leitores sobre a alegada escassez de resposta das urgências e serviços médicos locais fora do horário regular quando a vila começa a receber visitantes e turistas num período dominado por incertezas sobre a saúde pública, ainda por causa da pandemia do novo coronavírus.

O presidente de Câmara da Nazaré, Walter Chicharro, apela à serenidade e refere que “as urgências estão a funcionar nos horários pré-áreas dedicadas à Covid-19, entretanto desativadas na Nazaré”.

De acordo com o autarca, a “ACES Oeste Norte e município estão a negociar possibilidade de alargar período urgência, mas só no novo centro saúde”, cuja abertura de funcionamento poderá ocorrer em meados de setembro, caso a tutela assim o entenda.

"A comunicação do município com ACES oeste-norte, ARSLVT e ministério da saúde é uma constante, encontrando-se a Autarquia sempre disponível para discutir e apoiar o alargamento de serviços, precisamente por sermos terra turística todo o ano, com presença de estrangeiros e nacionais", explica o autarca.

