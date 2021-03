Sociedade Vacinação da população segue planificação das autoridades de saúde A população idosa com 80 ou mais anos do concelho da Nazaré já tomou uma dose da vacina da Covid-19. 18-03-2021 | JL A vacinação dos adultos com mais de 80 anos e mais de 50 com patologias associadas está a decorrer de acordo com o plano de imunização traçado pelas autoridades de saúde, estando, até ao momento, vacinados 1147 utentes nestas faixas etárias.



O relatório da vacinação da população do concelho, correspondente ao dia 13 de março, sábado, apresentado pelo ACeS Oeste Norte, Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Norte, refere que 302 pessoas, com mais de 80 anos e entre os 50 e os 65 anos com comorbilidades bem como os das Entidades Residenciais para Pessoas Idosas (ERPIS) já receberam as duas doses da vacina, enquanto 845 pessoas receberam a primeira dose da vacina.



Para esta taxa de execução não é contabilizada a vacinação dos Bombeiros ou das Forças de segurança, que também já está em curso.



