Regional Termas Centro oferece grande espetáculo de jazz nas Caldas da Rainha Quem é apreciador de música, e em particular de jazz, tem um excelente motivo para visitar as Caldas da Rainha no próximo dia 1 de fevereiro. Nesse sábado, pelas 21h30, a rede Termas Centro oferece um fantástico espetáculo jazzístico no Grande Auditório do Centro Cultural e Congressos, principal sala da cidade termal. A entrada é livre. 30-01-2020 | O espetáculo, intitulado “Amazing Termas Centro Vintage Jazz Show”, é da autoria da banda Cottas Club Jazz Band. Em palco estarão 10 artistas, que recriarão a alegria do espírito Dixieland e a magia dos anos 20 em Nova Orleães.

Os Cottas Club Jazz Band surgiram em 2003 e estão focados no Jazz Dixieland, aquele que surgiu nos anos 20 do século passado, na cidade-berço do jazz, Nova Orleães, nos Estados Unidos. O conceito reflete-se no instrumental da banda, que vai desde o cornetim, o trombone e o clarinete, ao saxofone, banjo, sousafone e washboard. A animação que complementa as interpretações musicais é um dos traços distintivos da banda.

No caso específico do “Amazing Termas Centro Vintage Jazz Show”, a banda propõe uma viagem com 100 anos. O imaginário é a de uma companhia artística que parte para o mundo a partir de Nova Orleães dos anos 20. De passagem por Portugal, decide experimentar as Termas Centro, deixando-se encantar pela cidade termal das Caldas da Rainha. Está prometido um espetáculo memorável, único e bem-disposto.

Embora a entrada seja gratuita, é aconselhável fazer reserva prévia para o endereço de e-mail animacao@termascentro.pt ou para o telefone 913 981 387.

Esta iniciativa marca o início de uma série de espetáculos de jazz nas várias estâncias termais da rede Termas Centro. O espetáculo de abertura e o de encerramento, que acontecerá em 2021, serão os maiores. Os restantes, designados de “Termas Centro Vintage Jazz Tour”, irão ser realizados num contexto de rua, com 5 a 7 músicos.

O “Termas Centro Vintage Jazz Tour” está inserido no ciclo de eventos de animação “Viva Termas Centro”, iniciativa que irá levar ações e eventos diversificados às estâncias termais durante os anos de 2020 e 2021.

As ações do "Viva Termas Centro" programadas para os próximos dois anos são variadas, indo ao encontro dos interesses e gostos de diferentes gerações de aquistas. "Dança com as Termas", um circuito de dança nas estâncias termais; "O Teatro nas Termas", espetáculos de teatro distribuídos pelas estâncias, em colaboração com várias companhias de teatro sediadas na região; "Poesia com Melodia", musicalização de poemas de poetas portugueses contemporâneos; e "Story Telling nas Termas", atividade dirigida aos mais novos, com ateliês que sensibilizam os participantes para a salvaguarda da água termal, são os destaques a nível cultural.

