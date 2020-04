Alcobaça Alcobaça abre hospital de campanha A Câmara Municipal de Alcobaça criou um hospital de campanha no Pavilhão Gimnodesportivo de Alcobaça por forma a acautelar o agravamento do cenário epidemiológico atual, 15-04-2020 | Paulo Alexandre O equipamento foi totalmente higienizado por empresa certificada, foram revistas todas as suas infraestruturas de fornecimento de água, eletricidade e saneamento, no espaço foram acomodadas 40 camas com colchões

fornecidas pelas Forças Armadas Portuguesas (Fuzileiros).

“Desta forma e em caso de necessidade poderemos montar, em apenas 24 horas, um hospital de campanha ou uma estrutura de apoio às IPSS. Relembro ainda que, para este efeito, temos disponíveis a Estalagem do Cruzeiro em Aljubarrota e a Pousada da Juventude de Alfeizerão”, explicou o autarca.

O Pavilhão Gimnodesportivo Municipal de Alcobaça está igualmente aprontado para acolher os profissionais da saúde, estando-lhes designada uma área de acesso exclusiva onde podem trabalhar com todas as condições de segurança. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com