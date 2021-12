Nazaré Vereadora do PSD questiona executivo sobre manutenção do pavilhão de Valado de Frades A vereadora do PSD na Camara da Nazaré, Fátima Duarte, alertou a maioria PS para o estado de degradação do Pavilhão Amável Pereira, em Valado dos Frades. 25-11-2021 | A social-democrata falou, ainda, do estado de abandono da zona envolvente ao pavilhão, do skate parque e do parque infantil.



“Os balneários têm infiltrações, e não têm condições. De fora, a zona envolvente, que deveria ser uma área cuidada, está ao abandono. O parque infantil é um perigo de saúde pública. O Skate Parque está degradado e o minicampo de jogos foi largado ali e nunca mais foi alvo de cuidado”, denunciou Fátima Duarte.



O Presidente da Câmara, Walter Chicharro, assegura que a autarquia já fez o levantamento do investimento necessário fazer e desmente a ausência de investimentos no pavilhão.



“Temos conhecimento de tudo e o levamento feito do que é necessário investir, em especial no balneário, estimando-se que sejam necessários 80 mil euros. O Pavilhão tem sido alvo de muito investimento, que se calhar não se vê.”



Já sobre os equipamentos exteriores, o autarca admite que “o parque infantil é um problema antigo”.



“Fizemos a recuperação dos equipamentos de madeira, mas temos como prioridade colocar um parque infantil na zona das escolas primárias. Quanto ao Skate Parque está prevista a intervenção no próximo ano. O Minicampo de jogos não foi requalificado porque se aguarda pelo realinhamento da estrada da zona da ALE”.



