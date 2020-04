Regional “Conversas à Janela” para combater isolamento social Ir à janela para conversar e estar presente é a proposta de duas jovens da área da comunicação social, Patrícia Cardoso e Carina Ferreira, que estão praticamente há um mês em isolamento social, na Foz do Arelho. A iniciativa “Conversas à Janela”, que já arrancou há duas semanas, propõe conversar todos os dias, por telemóvel ou a partir da janela, tomando as devidas precauções, de modo a combater a solidão dos mais velhos, em tempos de Covid-19. Além disso oferecem ainda ajuda para fazer as compras ou ir à farmácia. 15-04-2020 | Mariana Martinho A jornalista freelancer, Patrícia Cardoso, que mora na Foz do Arelho, juntamente com a amiga Carina Ferreira, que trabalha na área do marketing manager da agência Reuters e que assim que surgiu esta crise decidiu vir para Portugal, tiveram a ideia de ajudar quem esteja a sentir-se mais sozinho, em tempos de Covid-19.

“Ligámos para a Câmara Municipal e Junta de Freguesia e colocámo-nos à disposição para ajudar, tanto presencial como financeiramente, mas não obtivemos feedback”, explicou Patrícia Cardoso, adiantando que “foi aí que começámos a discutir esta ideia e se fazia sentido ir para a frente”.

As duas raparigas, de 32 anos, começaram por distribuir panfletos pela vila, anunciando que quem quiser conversar “tem apenas de ligar o 913 161 309”.

A iniciativa “Conversas à Janela” funciona presencialmente na zona da Foz do Arelho e Caldas da Rainha, mas quem estiver mais longe o contacto poderá ser feito todos os dias telefonicamente. “Decidimos que, já que demos o telefone, não precisamos estar condicionadas pela geografia e qualquer pessoa pode ligar para conversar um pouco”, referiu a jornalista freelancer, adiantando que as “Conversas à Janela” destinam-se a todas as idades.

Além das chamadas telefónicas, Carina e Patrícia também estão disponíveis, se for preciso, em ajudar com alguma ida ao supermercado ou à farmácia.

Neste momento, a proposta não tem recebido muitos contactos, mas porque “ as pessoas têm as suas rotinas, o seu campo, os animais, e apesar de terem de ficar em casa, não lhes muda assim tanto a sua rotina”. “Acreditamos que a solidão ataca mais nas cidades, em que o ritmo frenético deixou de existir e o vazio apoderou-se do dia a dia”, sublinhou Patrícia Cardoso. Contudo, as “Conversas à Janela” já receberam uma chamada “do outro lado do mundo”, mais propriamente de Toronto, no Canadá.

De acordo com a jovem, foi "uma história que nos tocou particularmente, pois uma senhora portuguesa que viu a iniciativa nas redes sociais decidiu ligar. Apesar de emocionada, contou que conhecia a Foz do Arelho e que ia a divulgar as "Conversas à Janela"". "Pensámos que até nos poderiam ligar de Lisboa, nunca do Canadá", contou Patrícia Cardoso, que apesar de estar em teletrabalho, como Carina Ferreira, refere que "tudo se conjuga quando queremos, sobretudo em tempos estranhos como este".

