Educação Universidade Sénior da Nazaré retoma as aulas presenciais A Universidade Sénior da Nazaré anunciou o regresso às aulas presenciais, que tiveram início a 10 de maio, no edifício sede (Bairro dos Pescadores) e o Polo de Valado dos Frades. 13-05-2021 | JL De acordo com o plano de regresso à normalidade, o Polo de Famalicão (com Ginástica e depois na semana seguinte com as restantes aulas) será o seguinte a retomar as aulas presenciais, no dia 12 maio, primeiro com a aula de ginástica e, depois, a partir da outra semana as restantes aulas da oferta existente. Por fim, a 20 de maio, serão retomadas as aulas presenciais no Polo de Fanhais, com a classe de ginástica.



A coordenação da Universidade Sénior da Nazaré divulgou, ainda, o período para a inscrição e admissão de novos alunos:

Sede Nazaré: 11 e 12 de maio, 9h30-12h00 e 14h00-16h00

Polo Famalicão: 12 de maio, 14h00-15h00

Polo de Valado dos Frades: 17 de maio, 9h30-11h00

Polo de Fanhais: 17 de maio, 11h30-12h30



Apesar do regresso presencial às salas de aula, a Universidade Sénior continuará a disponibilizar conteúdos online, no Grupo Privado Aulas Online - Universidade Sénior da Nazaré.



Para mais informação:

262 380 924

