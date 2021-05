Nazaré Centro de Saúde de Famalicão volta a receber a população com médico e vários serviços A Unidade de saúde de Famalicão retomou o funcionamento, reabrindo à freguesia com uma médica e todas as valências necessárias aos cerca de 1800 utentes inscritos. 13-05-2021 | JL A funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h00, com uma equipa de quatro pessoas (médica, um enfermeiro, uma administrativa e uma assistente operacional) e as valências já em prática nas restantes unidades de saúde do concelho, o polo de Famalicão, integrado no Centro de Saúde de Cuidados Primários da Nazaré e com os mesmos serviços ali prestados (exceto SAP), será, em breve, “alvo de obras de ampliação”, para ocupar a antiga sede da Junta de Freguesia, numa intervenção que será realizada pelos serviços da Câmara, informou o Presidente da Câmara da Nazaré.



“Quero dar os parabéns ao executivo local e presidente da Junta, José Filipe Ramalho, pela luta desenvolvida no sentido da reabertura da unidade de saúde, ao ACES oeste-norte pela colocação de uma médica a tempo inteiro e à Dra. Ana Pisco, coordenadora do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste-Norte que se manteve ao lado da Junta e da Câmara nesta missiva”, disse Walter Chicharro, no final da visita ao local.



A Junta de Freguesia obteve garantias do funcionamento permanente da Unidade de Saúde, sem mais interrupções, com a afetação de uma médica a tempo inteiro.



“É um momento de grande alegria por ver concretizada esta mais-valia para a população da freguesia”, disse José Filipe Ramalho, presidente da Junta de Famalicão.



O concelho dispõe, atualmente, dos polos de saúde de Valado dos Frades, Famalicão e o recém-inaugurado centro de saúde da Nazaré. Engloba as Unidades de Saúde familiar existentes e restantes serviços de cuidados de saúde primários, com 7 médicos e 7 enfermeiros e 6 assistentes técnicos para 12.500 utentes, que passam a dispor de consultas de saúde oral, psicologia e fisioterapia; e o Serviço de Atendimento Complementar (a partir das 20h00 durante a semana e a partir das 14h00 ao fim de semana).



Para a marcação de consultas e obtenção de informações relacionadas com os cuidados de saúde na USF Famalicão, os utentes poderão usar o contacto: 262 070 695 Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com