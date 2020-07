Desporto "Poderá, até ser uma porta aberta para outros voos no futebol" Futebol Distrital: Avançado nazareno, Francisco Mota, venceu o Prémio Puskas com um golaço. Francisco Mota, avançado da equipa sénior do Grupo Desportivo "Os Nazarenos", foi o futebolista mais votado, pelos seguidores do site Remate Digital, que tem como um dos objectivos, destacar os golos mais vistosos dos diversos campeonatos distritais de Portugal. 09-07-2020 | JJP Francisco com um dos dois golos que marcou ao GD Peso, foi o grande vencedor do Prémio "Puskas". Com o apoio de vários futebolistas de nomeada no panorama nacional, o golo do talentoso nazareno, correu o mundo cibernauta, o que não deixa de ser uma montra para "Chico" como é conhecido nas hostes futebolísticas., e quem sabe para abrir portas para um clube de maior nome. É de referir que o goleador, apontou 15 golos, em 14 partidas, e é seguramente uma grande mais-valia do GDN. Em declarações ao nosso jornal, Francisco Mota, referiu, “O que mais tem significado do prémio em si é o valor que dão ao nosso trabalho, saber que ainda há alguém que olhe para nós, que somos "conhecidos", mas onde também existe qualidade e dedicação." De seguida o avançado isolou-se e disparou, " é sempre bom para quem ama o futebol e o pratica receber elogios de profissionais do futebol e que são conhecidos por isso mesmo. Deviam existir mais prémios como este para chamar mais a atenção, porque há muito talento escondido nestas divisões, jogadores que lhes faltou a estrelinha da sorte para chegar ao topo, mas que sem dúvida ainda vão a tempo." Por fim, rematou em jeito para o golo, “poderá até ser uma porta aberta para outros voos no futebol sim, mas sinceramente as abordagens que recebi, até foram feitas antes do golo aparecer, agora resta esperar e ver o que acontece", disse Francisco Mota. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

