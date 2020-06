Cultura Ruas e as Casas da Nazaré expostas no Centro Cultural da Nazaré As Ruas e as Casas da Nazaré na década de 60 é o tema da exposição documental e fotográfica que marca a reabertura do Centro Cultural da Nazaré ao público, após o período de confinamento, desde o passado dia 18. 28-05-2020 | JL O horário das visitas do público é das 10:00 às13:00 e das 14:00 às16:00, estando encerrado aos sábados, domingos e feriados.

O número máximo de pessoas no edifício para visitar a exposição, assim como o centro interpretativo do Museu (vivo) do Peixe Seco, a funcionar dentro do mesmo edifício, é de 10 pessoas.

É obrigatório a utilização de máscara, e o cumprimento das regras de etiqueta respiratória e distanciamento social.

A mostra ficará patente até 5 de junho.

