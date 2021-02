Política Nazarenos dão vitória à abstenção nas eleições presidenciais O concelho da Nazaré registou a maior taxa de abstenção do distrito de Leiria nas últimas eleições presidenciais, que decorreram a 24 de janeiro. 04-02-2021 | O resultado final apurado deu a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa, com 58,88% (2.908 votos), mas a maior vencedora no município da Nazaré (Valado dos Frades, Nazaré e Famalicão) foi a abstenção cuja taxa foi de 64,61%, com apenas 9.197 pessoas terem optado por ir votar, dos 14.234 inscritos. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

