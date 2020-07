Alcobaça Câmara Municipal de Alcobaça apela ao civismo no usufruto das praias do concelho Na passada segunda-feira, 6 de julho, a Câmara Municipal de Alcobaça procedeu ao já tradicional hastear da Bandeira Azul e da Bandeira “Praia Acessível- Praia para Todos”, dois importantes galardões que atestam a qualidade, a segurança e acessibilidade das duas praias de maior afluência do concelho. 09-07-2020 | Paulo Alexandre Ambas as praias estão já a ser, desde o início do mês de julho e até ao final de agosto, patrulhadas por assistentes de praia formados através de um protocolo com o Instituto Politécnico de Leiria. “Estes assistentes têm a responsabilidade de sensibilizar os veraneantes para as regras de segurança decretadas pela Direção-Geral da Saúde. Cabe aos veraneantes o sentido de civismo e de respeito pelas mesmas regras para que o Verão no concelho

de Alcobaça continue a ser o sucesso que tem sido desde há vários anos a esta parte. Relembro também a excelente qualidade da água balnear das praias do norte do concelho, oficialmente reconhecida pela Associação Zero e pela Quercus”, sublinhou o Vereador do Ambiente Hermínio Rodrigues.

O galardão Bandeira Azul é um certificado de qualidade ambiental que distingue o esforço de diversas entidades no sentido da melhoria do ambiente marinho, costeiro, fluvial e lacustre. O Programa Bandeira Azul exige que as praias candidatas ao galardão sejam identificadas como zonas balneares e que apresentem excelente qualidade da água. A Bandeira Azul é atribuída durante uma época balnear mediante a verificação de condições e requisitos mínimos. Os critérios agrupam-se em 3 grandes grupos: Qualidade da Água, Informação e Educação Ambiental, Gestão Ambiental e Equipamentos e Serviços de Apoio. Este ano em particular, existe um critério excecional decorrente da pandemia do Covid19 que consiste no assegurar medidas extraordinárias para promover o distanciamento físico e higienização dos espaços e equipamentos.

Por sua vez, o galardão da Praia Acessível - Praia para Todos visa promover o cumprimento da legislação sobre acessibilidade. Pretende-se que as praias de Paredes de Vitória e São Martinho do Porto continuem a assegurar as

condições de acessibilidade que viabilizem a sua utilização e fruição, com equidade, dignidade, segurança, conforto e a maior autonomia possível, por todas as pessoas, independentemente da sua idade, eventuais dificuldades de locomoção ou outras incapacidades que condicionem a sua mobilidade.

ATIVIDADES DA BANDEIRA AZUL

De forma a cumprir os requisitos impostos pela Associação da Bandeira Azul com vista à obtenção do galardão, o

Município programa anualmente um conjunto de atividades de sensibilização ambiental.

No contexto da pandemia COVID-19 as atividades de educação ambiental inicialmente programadas não vão ser concretizadas na praia, sendo que algumas serão adaptadas e realizadas noutros moldes, mas com o mesmo

propósito: apelar ao respeito pela preservação ambiental das praias do concelho, um dos seus maiores patrimónios.

À semelhança do ano anterior, as praias de Paredes da Vitória e de São Martinho do Porto irão contar novamente com a presença da Baleia Goby, uma iniciativa recentemente premiada internacionalmente e que incentiva os utentes das praias a recolher o plástico do areal para “alimentar” a baleia. A iniciativa “Goby – O que Come o Peixe?” realiza-se no âmbito do programa “Caça Plásticos”, do Exploratório-Centro Ciência Viva de Coimbra.

As atividades da Bandeira Azul serão anunciadas em breve.

