Sociedade Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância – Campanha do Laço Azul Abril é o mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância – Campanha do Laço Azul. A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens(CNPDPCJ) assinala a data com diversas iniciativas para alertar a sociedade de um problema que atinge muitas crianças. 22-04-2021 | JL Para assinalar a data, na sequência de uma proposta de colaboração da CNPDPCJ com os Municípios para a iluminação de um edifício público para dar visibilidade à campanha, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Nazaré sugeriu à Autarquia a iluminação do Ascensor da Nazaré com luz azul.

A proposta foi aceite e o postal internacional da Nazaré está, desde quinta-feira, iluminado a azul.



A comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Nazaré projetou, ainda, a construção de um laço azul gigante no areal da praia da Nazaré para o próximo dia 30 de abril, encerrando, dessa forma, a campanha.



O laço está a ser construído com tecidos entregues pelas crianças dos jardins de infância e escolas do concelho.



"Temos esperança que as atividades propostas sensibilizem a comunidade para estas realidades, mas que também nos engrandeça enquanto comunidade que se une e mobiliza na defesa do interesse comum e na defesa das nossas crianças, para quem idealizamos o melhor dos futuros: tempo e oportunidade para brincar, com saúde, ensino, proteção, direito, família e uma comunidade atenta aos seus direitos fundamentais, para que cresçam protegidas e felizes", refere a Presidente da CPCJ da Nazaré, Professora Filomena Faria.

