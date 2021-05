Nazaré Praias da Nazaré e do Salgado preservam Bandeira Azul na época balnear 2021 As Praias da Nazaré e do Salgado voltarão a hastear a bandeira azul na próxima época balnear. O anúncio foi feito, ontem, 29 de abril, pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), durante a divulgação da lista anual de praias com bandeira azul, que quintuplicou em Portugal face à edição anterior. 13-05-2021 | JL A ABAE explicou que “a evolução do número de praias é também consequência do excelente desempenho que os promotores tiveram na época balnear passada, no cumprimento de regras de segurança, para que todos pudessem usufruir da excelência das nossas praias”.



Para além das zonas balneares, foram galardoadas embarcações de ecoturismo, sendo uma da Nazaré, com a Bandeira Azul, e divulgados os 15 Centros Azuis do ano, um dos quais localizado na praia da Nazaré.



Os Centros Azuis são as estruturas onde se prestam informações e se realizam atividades de Educação Ambiental (Biblioteca de Praia).



A “Recuperação de Ecossistemas” é o tema deste ano para as ações de educação e sensibilização ambiental da Bandeira Azul, e coincide com o início da década definida pela ONU (2021-2030) para a recuperação da funcionalidade ecológica dos ecossistemas destruídos ou ameaçados e para o reforço da sua capacidade de proteção da biodiversidade e de mitigação e adaptação às alterações climáticas.



A época balnear está prevista começar no início de junho na praia da Nazaré e em meados de junho na praia do Salgado. As datas serão comunicadas oportunamente.

