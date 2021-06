Ocorrências Nazaré na rota de mega-operação contra o tráfico de droga que termina com 13 detidos Foram detidas treze pessoas (cinco mulheres e oito homens), com idades compreendidas entre os 30 e os 56 anos , pela prática de vários crimes, em especial o de tráfico de droga, e apreendidas 1020 doses de cocaína (204 gramas), 200 doses de canábis e 1 dose de haxixe, seis automóveis, alguns de gama alta, uma moto quatro, duas bicicletas, uma moto, duzentos e quarenta e cinco euros (245€), três armas de fogo, 91 munições, duas armas brancas e diversos portáteis, telemóveis e outros objetos relacionados com o crime. 27-05-2021 | JL A operação, contra o tráfico de droga, começou na quarta-feira dia 18 de maio, pelas 13h30, desencadeada pela Esquadra de Investigação Criminal, da Divisão Policial de Leiria, no âmbito de um inquérito crime dirigido pelo DIAP de Leiria, com a duração de cerca de um ano, onde foram executadas 15 buscas domiciliárias e 40 buscas não domiciliárias.



Denominada "Solum", decorreu em 8 concelhos do território nacional – Leiria, Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós, Nazaré, Loures, Seixal e Vila Nova da Barquinha, por cerca de 80 polícias do Comando Distrital de Leiria e com o apoio de polícias do Comando Metropolitano de Lisboa, da Unidade Especial de Polícia e da Guarda Nacional Republicana.

