Cultura Documentário da Grande Onda da Nazaré estreia a 19 de julho A história ”A Grande Onda de Nazaré” e o seu impacto no mundo do surf vai passar a série documental por autoria da HBO Portugal, com estreia prevista para 19 de julho. 02-07-2021 | JL A série documental leva-nos até à costa portuguesa para mostrar o impacto das ondas no mundo do desporto do surf. A produção original da plataforma, dividida em seis episódios, conta com a jornada de Garrett McNamara e a história de transformação da Nazaré.



Com realização de Chris Smith e produção executiva de Smith e Joe Lewis, a série pretende captar a odisseia de uma década de McNamara na Nazaré, o primeiro surfista a divulgar internacionalmente a Praia do Norte após a conquista do Recorde Mundial com uma onda de 30 metros.



Essa experiência tornou a vila portuguesa num dos maiores destinos de surf a nível mundial, e um surf spots da WSL para a realização de etapas do seu prestigiado campeonato de ondas grandes.



O documentário cruzará, ao longo de seis episódios, a história da transformação da vila costeira e do percurso de McNamara, assim como de outros surfistas, na procura “da onda perfeita para mudar a sua carreira.



Abrange quatro continentes e apresenta-se como uma história de inspiração para novos objetivos, mostrando que os sonhos não são necessariamente impossíveis.



McNamara foi o primeiro a apanhar uma onda surfável para recorde mundial do guiness (2011), depois de ter aceitado o convite de um grupo de nazarenos para vir experimentar as ondas da Nazaré.

