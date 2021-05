Cultura Festival de Jazz de Valado dos Frades arrancou no sábado com sala esgotada A edição de 2021 do Festival de Jazz do Valado dos Frades, na Nazaré, começou no passado sábado, com lotação esgotada para assistir ao concerto protagonizado pela Big Band do Município da Nazaré e FF, no cine-teatro da Nazaré, sala que acolherá, igualmente, o segundo espetáculo do cartaz, a 15 de maio, com Salvador Sobral e Alma Nuestra. 13-05-2021 | JL O festival, que cumpre a 24.ª edição e se prolonga até 5 de junho, conta este ano com 10 concertos, em palcos como o Cine-teatro da Nazaré, a sala do Clube de Jazz de Valados dos Frades e a marginal da Nazaré.



O festival prossegue no dia 23 de maio, com a DixieNaza Jazz Band, ao ar livre, na Marginal da Nazaré, pelas 15 horas. O acesso é livre.



Os restantes concertos da edição deste ano terão lugar em Valado dos Frades, com a Sala do Clube a receber o Jeffery Davis Quintet (27 de maio), o Gileno Santana Trio (dia 28), José Pedro Coelho com Passarola Voadora (dia 29) e um concerto comentado de Isabel Rato Quinteto, no dia 30, com acesso livre (mas sujeito a reserva).



Em junho, na mesma sala, a programação inclui LAB – Ricardo Pinheiro e Miguel Amado (dia 3), Sofia Ribeiro Quarteto, no dia 4 e, a fechar o festival, no dia 5, Mário Costa, com Oxy Patina IV.



O Festival de Jazz de Valados dos Frades nasceu na Biblioteca Instrução e Recreio (BIR), há 32 anos, e foi pioneiro na divulgação deste género música na região do Oeste, primeiro através da realização de concertos pontuais, integrados em outras iniciativas da coletividade, e depois, a partir de 1992, com cartaz próprio, sendo organizado ininterruptamente desde 1999.



Com direção artística do maestro Adelino Mota, e organizado por um grupo de 15 voluntários, o festival descentralizou a programação para apresentar concertos na Nazaré, desde 2017, nomeadamente para a comemoração do Dia Internacional do Jazz, e concertos ao ar livre.



O preço dos bilhetes varia entre os 8 e os 10 euros, com descontos para estudantes e sócios. Conheça aqui o programa do Festival. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com