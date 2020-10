Nazaré Assembleia aprova Voto em defesa das Pescas Nacionais Foi aprovado por unanimidade um voto em defesa do setor das pescas na última assembleia municipal, por iniciativa do grupo da CDU. 15-10-2020 | JL “Tendo em conta o peso simbólico, social, cultural e económico do sector da Pesca no país e na comunidade nazarena; considerando que a atual Secretária de Estado das Pescas é uma cidadã nascida no concelho da Nazaré; percebendo a necessidade urgente de se inverter o caminho de declínio das pescas nacionais”, a assembleia aprovou o voto de apoio ao sector da Pesca Nacional, desejando, simultaneamente, um bom trabalho à nova Secretária de Estado das Pescas – Teresa Coelho.

Para a CDU só será possível inversão o atual cenário de crise no setor se se implementar “uma governação de proximidade aos seus agentes, disponibilizando os apoios necessários à dignificação do sector, batendo-se incessantemente pelos interesses nacionais junto da comissão europeia, restabelecendo equilíbrios naquilo que são as relações comerciais ao longo da cadeia de valor dos produtos da pesca, reclamando maior investimento na investigação científica de apoio às campanhas de pesca em Portugal, renovando a frota, melhorando as condições de vida e de trabalho a bordo e a valorização dos rendimentos para a necessária fixação de jovens no sector”.

A CDU alerta que caso nada disto se verifique, "a erosão no sector irá continuar a acentuar-se, os défices da balança comercial continuarão a crescer e as comunidades marítimas a aprofundar uma "depressão" socioeconómica, e um desenraizamento cultural que é já demasiado evidente".

