Sociedade Ação conjunta da Câmara e GNR para informação e sensibilização da população idosa A vereadora da Câmara da Nazaré, Regina Piedade, e elementos do Destacamento de Caldas da Rainha da GNR andam a contactar pessoalmente idosos que vivem mais afastados dos aglomerados urbanos no concelho da Nazaré, a quem estão a entregar calendários e informação relevante para a segurança de todos. 22-04-2021 | JL Esta visita a munícipes, que vivem mais afastados ou isolados dos centros populacionais mais ativos, enquadra-se no apoio social a esta faixa etária, e tem como finalidades, entre outras, garantir as condições de segurança e a tranquilidade; promover o conhecimento do trabalho da GNR e ajudar a prevenir e a evitar situações de risco.



O trabalho em curso no concelho da Nazaré resulta de uma articulação entre esta força de segurança e a Câmara Municipal, por intermédio do pelouro dos Direitos Social e da Ação Social. Vídeo Audio Voltar COMENTÁRIOS Caso entenda que o comentário tem conteúdo impróprio ou que viole, directa ou indirectamente, a política de utilização do Jornal das Caldas, deve deixar a sua mensagem.

Agradecemos desde já a sua colaboração

pub Booking.com