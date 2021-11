Educação Exército promove ações de promoção e divulgação junto de alunos de 12.º Ano No dia vinte de outubro, decorreu, no auditório da Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto, uma sessão de promoção e divulgação da carreira militar, promovida pelo Centro de Recrutamento de Lisboa. Estiveram presentes as turmas A, do 12.º ano, e P, do 3.º ano, Curso Profissional Técnico de Multimédia e Curso Profissional Técnico de Desporto. Os alunos puderam tomar consciência das possibilidades ao nível de uma carreira no Exército, suas exigências e vantagens. 05-11-2021 | Clara Bernardino Um dos objetivos estratégicos do Exército é garantir recursos suficientes, de forma equilibrada e sustentável, para possibilitar a implementação da estratégia definida, com base na estabilidade dos seus recursos críticos, designadamente os humanos, materiais, infraestruturais e financeiros.

Os palestrantes recordaram que a intervenção das forças armadas foi necessária no contexto de Pandemia, no sentido de ajudar na logística e organização da vacinação contra o vírus Covid-19, pois outo dos seus objetivos é fortalecer a cooperação militar e civil-militar nas atividades, missões e operações intra e interagências, ao nível nacional e internacional, maximizando os resultados alcançados de forma eficiente, reforçando o espírito de cooperação e contribuição do Exército para a segurança nacional e internacional, para a proteção e bem-estar das populações, para além da salvaguarda do património nacional.

Também o exemplo do presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi citado para demonstrar que quando se envereda por uma carreira militar, se pode ser chamado a cumprir o "dever", como aconteceu com o referido capitão, que é médico, e foi chamado para estar na linha da frente, no combate à Pandemia.

Numa altura de decisões futuras, como é o 12.ºAno, a carreira militar poderá ser a resposta ao futuro de alguns jovens, que já não têm a recruta como obrigação, apenas o Dia da Defesa Nacional, que ocorre nas datas para as quais os jovens de ambos os sexos, serão notificados através dos editais de convocação, a publicar no concelho e freguesia de residência.

Durante o ano de 2021, serão convocados a cumprir o Dia da Defesa Nacional todos os jovens nascidos durante o ano 2002 e para saber em que dia e onde se devem apresentar, os jovens deverão consultar os editais de convocação que são afixados nas câmaras municipais, juntas de freguesia, postos consulares e online (https://ddn.dgrdn.gov.pt/ddn_editaisfreg.aspx).

